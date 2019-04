Para todas las personas que han hablado mal -y lo siguen haciendo- por la nueva fiscal general del Estado: Dra. Diana Salazar, ¿qué calidad moral tienen para hacerlo? ¿Por qué la cuestionan? Los dos fiscales titulares anteriores no hicieron nada, no investigaron nada, no metieron preso a nadie en el nefasto gobierno anterior. La nueva fiscal antes de serlo, metió preso al inefable y siempre sonriente expresidente de la FEF y a un exvicepresidente de la República. Ella estaba investigando los Panama Papers y el tema de Odebrecht. Participó de un concurso de oposición y méritos para fiscal general y lo ganó con sobra de merecimientos. Ahora sí, que se preocupen los corruptos de este país.

Roberto Flores