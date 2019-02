La nueva emisión de bonos

El Gobierno necesita recursos frescos y líquidos. El Ministerio de Economía y Finanzas ha ordenado una nueva emisión de bonos por mil millones a 10 años y al 10,75 % de interés para atender pagos por vencer y vencidos, internos y externos, contemplados en el presupuesto general; y que no pueden esperar. Se conoce que los 900 millones que China nos va a prestar todavía no llegan. Las conversaciones con el FMI eran las medidas más aconsejables; pero debió ser tanta la urgencia, por atender obligaciones, que no podían esperar más. Este organismo cuando el Estado ecuatoriano les vaya a pedir recursos, pedirá más medidas de ajustes, aparte de las que ya se han tomado.

Roberto Flores T.