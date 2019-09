La nueva dirigencia de la Federación Deportiva del Guayas

Después de los destrozos causado en la Federación Deportiva del Guayas, hemos podido leer en los diarios una agradable noticia y esta es que el Dr. Roberto Gilbert Febres-Cordero, dentro de sus múltiples ocupaciones como profesional, ha decidido hacerse cargo nuevamente de esta federación en beneficio del deporte de la provincia.

Se sobreentiende que el deporte no es un bien político que pueda servir para obtener algo de notoriedad, como sucedió con el gobierno anterior, con una representante que obtuvo dicha representación simplemente porque también fue parte de esos 10 años de deshonestidad que nos tocó vivir a los ecuatorianos y esto se puede ver claramente en el estado en que se encuentran todos, sin excepción alguna, los lugares en que practicaban los deportistas del Guayas, estadios, coliseos, etc., lo cual indudablemente fue causante de que en todo ese tiempo no sobresaliera ningún deportista de élite en nuestra provincia.

Todos los que conocemos la capacidad del Dr. Gilbert estamos totalmente seguros que con su dirigencia renacerá nuevamente el deporte en todas sus ramas y serán, asimismo, arreglados todos los centros deportivos con su capacidad, deseo y buena voluntad, además de su honestidad, para satisfacción de todo los que seguimos los diferente deportes, olvidados por tanto tiempo y sin poder levantar una voz de protesta por el absolutismo implantado en nuestro país por el gobierno anterior.

Ing. Édgar Diminich