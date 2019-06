Aunque el Gobierno de Noruega tenga la intención y buena voluntad de “colaborar” en la solución de la crisis económica, política y social que viene afectando a Venezuela, al haber “logrado” sentar a una mesa de negociaciones a delegados del presidente Nicolás Maduro y de la oposición, parece que la iniciativa no dará los resultados esperados por la comunidad internacional puesto que el cuestionado mandatario, si bien ha aceptado el diálogo -que más parece otra de sus artimañas para ganar tiempo y seguir en el poder a pesar de la grave situación imperante-, ha declarado a la prensa que no está dispuesto a renunciar para dar paso a la realización de elecciones presidenciales libres en dicha nación. Por esto es que el titular de la Asamblea (Juan Guaidó), autoproclamado presidente interino y que cuenta con el respaldo de más de 50 naciones -entre ellas EE.UU.- ha señalado que la mediación de Noruega no resolverá el problema principal de Venezuela, que consiste en la dimisión de Maduro, quien además de fracasar rotundamente con la llamada “revolución bolivariana” (SSXXI), conjuntamente con Ortega de Nicaragua se han convertido en los gobernantes más sanguinarios, represores y violadores de derechos humanos de la región. El caso de Venezuela no se trata de “asuntos internos” pues ha causado serias repercusiones en los países vecinos -como Colombia y Ecuador-, que han hecho grandes esfuerzos para acoger a los desesperados migrantes. El mundo está a la expectativa de la salida del gobierno fallido de Maduro y del fin de un terrorismo de Estado que ha costado la vida a mucha gente inocente, cuyo único “error” fue salir a las calles de manera pacífica para exigir que renunciara el heredero de Chávez, por su evidente incapacidad para manejar al país, pero terminaron siendo acribillados por reclamar sus legítimos derechos.

Lic. Jhonny Muñoz Lima