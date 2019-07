La marca país. Cómo nos perciben en el exterior con nuestro accionar

Debemos cuidar cómo nos deberían apreciar, estimar y valorar -tanto nosotros mismos- como los ciudadanos del mundo. Esto es fundamental para atraer inversiones, generar turismo, (interno y externo), generar trabajo, etc. En este rol, los medios de comunicación y las redes sociales, juegan quizás su principal rol, para construir y mantener este objetivo. Si proyectamos que somos una nación violenta, de corruptos, de tremenda inseguridad, de muchos conflictos, así nos van a percibir en el exterior, aunque nuestra nación tenga muchos aspectos positivos, que ya otras naciones quisieran tener, pero que sin embargo explotan al máximo y por eso tienen grandes ingresos por turismo, inversiones, etc. La campaña ‘All you need is Ecuador’ fue apenas una gota insignificante, que debería inundar de buenas acciones y de perseverar en la necesidad de que nos aprecien como en realidad somos y no como lastimosamente nos puedan percibir. Invitar a que todos seamos parte de esta visión y política comunicacional, estrategia que debería ser parte fundamental de nuestra seguridad nacional y obligada acción de nuestra diplomacia; sería por lo menos un pequeño aporte, el camino a seguir, comenzando desde el presidente de la República, clase dirigente, trabajadores, estudiantes, empresarios, ciudadanos todos. Ecuador es nuestro país y cómo lo vendamos será la marca que construiremos y posicionaremos en la mente y corazón de todo el mundo.

Jorge Norero