“La lealtad y la gratitud sobre los intereses”

Si algún día estuviese en mala situación económica y un amigo me ayudara a sobrevivir, le estaría agradecido. Si después me entero que ese dinero proviene de actividades ilícitas, tengo dos alternativas: seguir de mantenido con recursos mal habidos o negarme a seguir recibiéndolos (que es lo que yo haría) por no estar de acuerdo moralmente con sus actividades, sin juzgarlo. Pero, si eligiera la primera opción y sigo mantenido con dinero sucio, mal haría yo en que (cuando le caiga la ley o la mafia lo mate) en ese momento lo califique de delincuente. La lealtad y la gratitud deben prevalecer sobre las conveniencias e intereses del momento.

Miguel Ulloa Paredes