La inutilidad del conocimiento adquirido por la sociedad, cuando no conviene a ideologías e intereses creados, es lo que está ocurriendo con el entendimiento y manejo de los graves problemas que enfrenta la humanidad: crecimiento poblacional, problema ambiental, corrupción, adicciones y violencia. Ante ello actuamos como si no supiéramos que nuestras fuentes de recursos naturales son finitas. Aunque la ciencia y la tecnología estiran su productividad, sabemos que tal estiramiento no puede ser infinito. Fincar nuestras esperanzas en la posibilidad de colonizar otros mundos sería un salto al vacío. El libro de Génesis da cuenta de nuestra obligación de cuidar el jardín, el nuestro.

Carlos Palacios Maldonado