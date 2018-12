“La inutilidad de los detectores de mentiras”

El polígrafo, el suero de la verdad, la cámara de Gessel, la hipnosis de Tony Kamo o la ruleta de Laura Bozzo no sirven para nada en la política ya que los candidatos siempre se la sacarán y nos cuentearán; así ha sido, es y será. Igual se van a enriquecer en el poder; la diferencia es que, cuando conviene, se les justifica las pillerías a unos y a otros no; en todo gobierno siempre saldrán nuevos ricos o más ricos; si son de nuestro gajo, todo está bien; pero cuando son de otro, es horrible, es horrible, como dice el Lonje Moco, de Eugenio Derbez. En todo caso hay que hacerles estas pruebas a todos los candidatos, para que no se la lleven de alivio; peor es nada.

Miguel Ulloa Paredes