“La inteligencia en los políticos produce madurez”

Un pueblo espera que sus políticos sean inteligentes, cultos, maduros, conocedores de los temas nacionales y de los temas que abarca su profesión.

Aquellas personas que se jactan de ser solidarias con una ideología, especialmente cuando la misma ha demostrado su ineficacia al ser mal aplicada, deberían reencaminar sus afinidades. No hacer esto es demostrar su falta de inteligencia.

No apoyarían, por ejemplo, de manera incondicional a Nicolás Maduro. No alardearían del “modelo de democracia” que existe en Cuba o en Venezuela. No hay democracia con partidos únicos ni con mañas judicializadoras de sus revanchas políticas.

Cuando son gobierno, no se endeudarían sin planificar los pagos dentro del margen presupuestario que no afecte las finanzas del país. Las deudas deben ser planificadas por economistas capaces, que prevean los pagos sin poner en riesgo las finanzas del país.

Cuando dejan el poder, no se dedicarían a denostar a sus sucesores, si no a colaborar con soluciones.

La inteligencia, cultivada con la cultura, produce madurez, independientemente de la edad, y la madurez se gesta en las cosas pequeñas y se demuestra en las grandes. Esto es algo que los fanáticos desconocen, les gusta aplaudir al ordinario, al que consideran superior, pues carecen de las bases de una personalidad sólida, gestada en los hogares y pulida en las entidades educativas, primarias, secundarias y superiores.

Ing. José M. Jalil Haas