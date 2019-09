“La independencia de la Función Judicial”

Según el art. 201 de la Constitución de 1966-1967: “Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones”. Posteriores constituciones se refieren a órganos y organismos de la Función Jurisdiccional, ya no se menciona a los magistrados; esta categoría desapareció de la Función Judicial, al igual que la denominación de Corte Suprema de Justicia -ahora Corte Nacional de Justicia- y la Corte Superior de Justicia pasó a ser Corte Provincial de Justicia. Son tan independientes que habían perdido el control de evaluación de jueces, que pasó al Consejo de la Judicatura, luego a una comisión técnica -Consejo de la Judicatura de Transición-, para después ser Consejo de la Judicatura, con carácter definitivo, organismo político que debe desaparecer para eliminar una burocracia que sirvió para elegir jueces por medio de exámenes amañados, ya que debían estos tener tendencia al movimiento de gobierno. Jueces que durante el correato no reclamaron independencia judicial, expresión mal utilizada por los jueces de la Corte Nacional actual, ya que durante más de diez años han venido actuando sin reclamarla al dictador y sus secuaces, para hacerlo en los actuales momentos y, que el presidente Moreno critica llamándolos operadores de justicia, presumiblemente por las sentencias que firmaban los jueces, aparte de que las demandas en contra de instituciones públicas, todas tenían sentencias favorables a la Función Ejecutiva en perjuicio de 60.000 trabajadores. En grandes fotos reclaman independencia judicial, cuando debió ser para pedir disculpas por las sentencias falsas emitidas durante la dictadura de Correa. A los jueces se los está evaluando; debieron haber renunciado por las resoluciones en que se favorece a infractores de la ley, a los que no han renunciado, ni la han objetado por la inmensa cantidad de abusos y arbitrariedades legales, lo que viene relatando la valiente ministra de Gobierno, que debe ser respaldada en todas sus actuaciones por tener los pantalones bien puestos, lo que debieron copiar muchos jueces.

Ab. Wilson Molina