La incidencia del síndrome de Down

U na casa comercial ha incluido en su producto la foto de un niño con síndrome de Down. Es una noticia realmente reconfortante y motivadora para toda la comunidad, especialmente para quienes trabajamos a favor del respeto al derecho a la vida, desde hace algunos años. En países europeos como España, donde el aborto es legal, el 90 % de los padres que descubren que su bebé nacerá con síndrome de Down, deciden abortarlo. Asimismo, Islandia es una de las naciones que tiene un bajo índice de nacimiento de bebés con down. Desde 1995, hasta la actualidad, solo han nacido 108 personas con la alteración genética de la trisomía 21, pues los abortan.

Dr. Mario Monteverde R.