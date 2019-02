La inacción ante el incremento del desempleo nos lleva por mal rumbo

Es importante recordar que el empleo se genera fundamentalmente por parte del sector empresarial. Dentro de ese empleo existen varios tipos. No es lo mismo el formal, con cobertura de seguridad social y con salarios básicos efectivos, que un empleo informal en el cual no se pague el salario básico o en el que las jornadas laborales no sean a tiempo completo. Así es como vemos en la actualidad el país: más del 50 % de las personas ocupadas de familias pobres tienen un empleo en el sector informal, y entre las familias en pobreza extrema son más las que laboran en esas condiciones.

Señor Director, lo que más debe preocuparnos es la creación de empleo en el sector formal. Para ello requerimos una oferta laboral cada vez más capacitada y aquí la educación secundaria y universitaria de calidad, así como la capacitación son fundamentales.

A la par necesitamos que las empresas ofrezcan nuevas oportunidades laborales. Ello requiere creatividad, inversión, innovación y no se darán si las condiciones de seguridad jurídica, económica, política y los costos de producción no son atractivos. Estas son las áreas en las que el país requiere el liderazgo del Gobierno nacional, proponiendo soluciones concretas en los diferentes campos.

Ec. Mario Vargas Ochoa