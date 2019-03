La importancia de manejar bien las emociones y evitar el caos

El éxito no se mide por lo que logras sino por los obstáculos que superas; es análogo a que no toda publicidad pulirá el nombre de tu marca, dado que las consecuencias que se deriven, sean positivas o negativas, se aplicarán no solo a las marcas registradas de empresas sino también al nombre del individuo.

En Miami, el lunes 11 de marzo de 2018 el peleador irlandés de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Conor McGregor, fue arrestado por destruir el celular de un ‘fan’ que le tomó varias fotografías fuera del hotel donde se hospedaba. Según la policía: “El acusado golpeó el teléfono de la víctima y lo tiró al piso, lo pisó en varias ocasiones y finalmente el luchador tomó el aparato y se marchó con él”.

Con fianza de $ 12.500 quedó en libertad.

El domingo 10 de marzo, McGregor terminó sus horas de servicio comunitario en Nueva York, en donde fue a dos iglesias a dar mantenimiento durante cinco días por haber lanzado una carretilla a un camión donde asistían otros peleadores de Ultimate Fighting Championship (UFC).

Confucio dijo: “El que domina su cólera, domina su peor enemigo” y “cuando la ira aparezca piensa en las consecuencias”, son frases que ayudan mucho al manejo de emociones, evitando así ser presa del descontrol.

Carlos Cordovez de la Gasca