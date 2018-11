La imagen de la Interpol en entredicho

Muchos plazos e indecisiones de la Interpol para exhibir la tarjeta roja y detener al expresidente. No hay día en que no se sorprenda a un nuevo sospechoso y no hay semana en que no aparezca el gran abogado europeo envolviendo a jueces y otras autoridades para que toleren y apliquen la vista gorda a los delitos de quienes se declaran perseguidos políticos. Meng Hongwei, el expresidente chino de Interpol ha desaparecido y está siendo investigado por recibir sobornos. Nuestro gobierno debe insistir ante el nuevo presidente de Interpol que ojalá haya decidido lavar la imagen de la otrora mejor policía del mundo.

Dr. Carlos Mosquera Benalcázar