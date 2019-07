Siempre me ha gustado la forma en que se manejan las noticias en este diario; cuenta una realidad de un país siempre apasionado. Por eso me sorprendió encontrar una noticia tímida del desfile del orgullo gay, publicada junto a otra de quienes no están a favor del matrimonio igualitario. Quizás buscaron no alterar pasiones de ningún lado. Respeto ideologías y sé que muchos lo hacen, pero esto que sucede en nuestro país no puede ser una noticia tímida cuando se lucha por tener una voz que pide respeto y tolerancia hacia estos cambios que se exigen desde hace muchos años. Espero seguir viendo noticias sobre la igualdad de género, un diario que nos cuente la realidad.

Daniela Santibáñez