“La ignorancia política”

Ser analfabeto no es un insulto. Sócrates dijo “Solo sé que nada sé”. Este ilustre pensador consideraba que sabio es quien sabe lo que no sabe, mas no quien dice saber e ignora así hasta su propia ignorancia.

Para Brecht el peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe el precio del pan, de la harina, etc. Tenemos limitaciones, por eso nadie debe creerse superior a otro, siempre existirán aquellas personas que tienen una mayor cultura. Invito a reflexionar sobre este tema para que comprendan que cada vez que se sabe más nos encontramos con la triste realidad que nos falta mucho por saber.

Lic. Ricardo Ordóñez J.