La hiperactividad se puede curar

Los chicos salen a vacacionar hasta abril y bien se lo merecen, tanto ellos, como profesores y padres de familia. Este lapso es ideal para hacerles chequeos físicos y psicológicos. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es una las causas para las malas notas escolares. Este trastorno afecta al 5 % de los niños y puede continuar hasta la mayoría de edad. Al niño que es inquieto, que no presta atención, que no cumple con las tareas, que siempre hay que estar a su lado para que coma o haga sus obligaciones se le debe realizar este examen psicológico. No todo es malo porque cuando nos damos cuenta y con terapias ese trastorno se cura.

Franklin Lituma Manzo