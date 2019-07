La grave crisis generalizada que nos afecta amerita acción ciudadana

De la indignación después de las últimas sentencias absurdas e inapelables efectuadas por la Corte Constitucional sobre el matrimonio igualitario, y por la Corte Judicial en el caso del señor Alexis Mera, al quitarle la prisión preventiva, hemos pasado al propósito de cambiar este funesto ‘statu quo’. Ya no soportamos más desafueros cometidos por las altas cortes, empeñadas en defender el estado socialista del siglo XXI que se tomó al Ecuador en la última década. No es demasiado tarde para comprender que ni la indiferencia ni la apatía por el tema político nos son permitidas en estos cruciales momentos, si queremos salvar al país del infierno marxista en que estamos postrados. A pesar de que cuentan con el amparo de ciertos magistrados en el poder Judicial y de un significativo número de “ correístas” en la Asamblea, los buenos somos más y lo vamos hacer prevalecer. Se escuchan voces llamando a marchas y protestas a fin de poner las cosas en su lugar. No es de extrañar el inmenso apoyo que viene recibiendo la iniciativa de convocar a consulta popular en la cual se proponga reformas a fondo en la Constitución. Otras voces propugnan una Asamblea Constituyente que devuelvan la legitimidad a nuestra carta política, no obstante los obstáculos que se encontraría en la Asamblea Nacional. La nación no tiene esperanza distinta de la aparición de un verdadero liderazgo que la saque a tiempo del fango en que nuestra clase política la ha sumergido.

Eco. Mario Vargas Ochoa