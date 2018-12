La gran cantidad de candidatos

Estamos en plena fiesta de alegría, solidaridad, paz y amor, pero no podemos ser ciegos a lo que pasa en nuestro país ya que no parece que se llama Ecuador sino Ripley. Vemos robos de altos ejecutivos del gobierno pasado, cifras inimaginables, coimas, etc. y ahora estamos viendo que tenemos cuantiosos postulantes a alcaldes y prefectos. Es que estas personas no saben que ni el de la esquina de su casa las conoce o es que quieren partir a las provincias o quieren que sus nombres salgan en los periódicos. Por favor expliquen cuál es el objetivo. Por lo menos yo estoy con la boca abierta de sorpresa y de no comprender tanta “ingenuidad” de los nuevos candidatos, por decir lo menos.

Lupe de Manrique