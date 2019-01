el Mar Muerto tiene afluentes pero no drenaje; el exceso de sales y minerales hace que casi no tenga vida en su interior; por eso está muerto, porque siempre recibe pero nunca da. Hay personas que son roñosas; les gusta recibir pero no dar. Para que se aflojen con algo (como decían los antiguos) hay que darles con un combo en el codo; a otros, ni exprimiéndolos se les saca algo. Un tacaño nunca va a creer lo que dijo Jesús de que “dar produce más felicidad que recibir”. La generosidad hace prosperar a la gente (espiritual y afectivamente); la tacañería la empobrece. El avaro es como el Mar Muerto, acumula riquezas pero no tiene vida en el interior, ni disfruta lo que tiene por no gastar.

Miguel Ulloa Paredes