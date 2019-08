“La fiebre no está en las sábanas sino en el enfermo”

La Asamblea Nacional, como uno de los Poderes del Ecuador en su funcionalidad democrática, está conformada por ciudadanos que fueron elegidos por la voluntad popular y tiene entre sus funciones la de legislar y fiscalizar. Mas parece que hoy hay otros intereses que no corresponden a estos deberes constitucionales.

Con los reclamos de los maestros jubilados se llegó al extremo de verlos tendidos en huelga de hambre por no recibir el dinero que por sus años de servicio les corresponde; en tanto que un asambleísta correísta había pedido el enjuiciamiento al ministro de Finanzas por no “cumplir” esta obligación. No es cuestión de no querer sino de no haber dinero en las arcas fiscales. Habría que preguntar al legislador: ¿por qué no hay plata para pagar a los jubilados? La respuesta la tiene el pueblo entero: porque el gobierno del Sr. Rafael Correa metió la mano en los fondos del IESS, utilizándolo como caja chica para otros menesteres y hasta para que funcionarios de esa institución hagan caja grande para sus bolsillos. ¿Por qué se fugó del país el Sr. Ramiro González? Luego, una asambleísta hoy del noCREO, pide enjuiciar a la Sra. ministra de Gobierno y da tres razones: “Por la crisis carcelaria”,” la inacción frente al femicidio de Diana Carolina en Ibarra” y la tercera, el “mal uso de bienes públicos”. Las dos primeras “razones” no se constituyen en un problema que pueda ser resuelto en el ámbito político por una sola persona. Son situaciones preocupantes que necesitan ser abordadas desde diferentes puntos de vista: el social, el moral y el legislativo. Y en cuanto a la tercera “razón” es un infantilismo (el uso de una avioneta) si se compara con el uso que se dio a los aviones presidenciales cuando a la madrugada salía el gran jefe con maletas rumbo a “paraísos fiscales”, pero allí ningún asambleísta dijo nada. Dejemos el revanchismo, los antagonismos políticos o personales y aunando visiones correctivas, aleros constructivos y nuevas leyes, hagamos del bien común la patria que merecemos.

José Baidal Medina