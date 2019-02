La educación y los valores cívicos, éticos y morales

El domingo 3 de febrero, EXPRESO publicó en su pág. 2, valiosos comentarios de académicos y profesores universitarios que señalan que es importante retomar los valores cívicos, éticos y morales en el pénsum académico. Como educador y académico, pienso que sería importante que se los vuelva a implementar desde la escuela y que el profesor de la materia no asuma de forma total el control y responsabilidad, porque los padres también deben involucrarse en este proceso. Lamentablemente esto no va a llegar a profundidad en un estudiante de secundaria porque este ya tiene otra mentalidad. El nefasto gobierno anterior no asumió su rol, ni se involucró en estos procesos.

Roberto Flores