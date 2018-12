La dispersión de candidatos

Inquieta la cantidad de candidatos que compiten en un país que se debate entre la miseria y el latrocinio, lo que evidencia que es solo para restar votos a los candidatos con algo de opción. En vista de existir tantos movimientos y partidos en contienda los dirigentes tienen que exigir la auditoría al sistema electoral, pues este no es idóneo. Nuestra legislación habla de la proporcionalidad que no funciona como ha quedado demostrado cuando candidatos obteniendo tres veces más que otros de otras regiones no han sido electos. El mismo sistema de conteo da mucho que decir al utilizar el CNE el método menos apropiado y no usado en ninguna parte del mundo.

Abg. Franklin Lituma M.