La disminución de la codicia

La Biblia es muy clara. Dice que el dinero no causa males, sino el ‘amor al dinero’. El rey Salomón un hombre riquísimo dijo que tres problemas les sobreviene a los amantes del vil metal. La abundancia que pertenece al rico, que no le permite dormir en paz. La insatisfacción; aquel que ama la plata nunca estará satisfecho con esta.

El que se apresura a ganar riquezas no permanecerá inocente. Todo el que quiera agradecer a Dios debe ser generoso porque Dios ama al que da con alegría, no al que acumula riqueza. Si quieres ser rico no te afanes en aumentar tus bienes,sino en disminuir tu codicia.

Javier Valarezo Serrano