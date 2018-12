“La corrupción es una pandemia”

La corrupción en el país se ha vuelto una enfermedad endémica, que ha terminado constituyéndose en una verdadera pandemia, que al parecer no ha dejado una sola institución del Estado sin tocarla. He aquí la solución para la corrupción, que no necesitamos gastar más tiempo ni recursos para encontrarla, está en nuestro alrededor, aparece en nuestros hogares, en las peores y mejores familias. Nadie está vacunado para no contraerla y no existe ningún antibiótico para eliminarla. Pero si mejoramos sanitariamente nuestro medio político, empresarial, laboral y humano en general, la bacteria no crecerá en aguas limpias y descontaminadas.

Eco. Mario Vargas Ochoa