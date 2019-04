La contaminante transnacional Chevron

El gobierno quiere “darle pagando a la demandada Chevron-Texaco” los $ 9.500 millones a los que fue sentenciada a pagar para la remediación de la criminal contaminación dejada en la Amazonía ecuatoriana después de haber explotado por décadas el petróleo de nuestro país. Es por de más insólito, improcedente y hasta necio que el presidente quiera asumir la limpieza de la basura petrolera dejada allí por la transnacional que ha causado muchas enfermedades y hasta la muerte de los habitantes de las provincias orientales, con lo que el Gobierno ecuatoriano reconoce que la culpable del derrame contaminador no es la Chevron, que ya se llevó y se aprovechó de nuestro petróleo, sino que el culpable ha sido el Estado ecuatoriano, hemos sido nosotros mismos; han sido las comunidades amazónicas las culpables de tan horrenda contaminación. Ante esta decisión no nos queda más que rechazarla todo el pueblo ecuatoriano, la Asamblea, los periodistas especializados en Derecho Internacional, que no se han atrevido hasta ahora a emitir comentario alguno a favor de nuestro país.

Ing. Jorge N. Adum