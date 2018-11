“La condición económica no hace pobre el alma”

La nota sobre el chambero que dio ropa y zapatos a una víctima del robo de su vehículo y vestimenta, muestra que la condición económica del individuo no es sinónimo de pobreza de alma.

Mi padre tiene una hacienda famosa en Ventanas, él me enseñó dos cosas importantes: la primera, tú haces la plata, la plata no te hace a ti; y la segunda, no desprecies a quien está en el suelo, porque el oro nace de lo profundo de la tierra. Con ello enfatiza que siendo el oro metal valioso, no pierde su valor por su origen, tampoco se debe aplicar a las personas; además me enseñó a sembrar soya, a rozar con machete, etc., y a hablar con todas las personas.

Ing. Isabel de Cordovez