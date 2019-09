La conciencia, nuestra sombra

La conciencia es la cara que no queremos ver. En ella se muestran como en un espejo todas las miradas, preocupaciones, pecados, vergüenzas y promesas incumplidas, etc. Este aspecto de personalidad se llama sombra, la cual se desarrolla de una manera natural en nuestro interior; todos la cargamos sea individual, familiar o colectivamente. Debemos vivir y ser íntegros en nuestras acciones, diáfanos, y mostrarnos al mundo tal como somos, actuando con veracidad, no haciendo una quimera con las personas... La sombra será mi defensa, la moral será la sombra de mi conciencia; mi conciencia tiene para mí, más peso que la opinión de todo el mundo. La integridad es hacer lo contrario, aunque no nos estén observando.

Javier Valarezo Serrano