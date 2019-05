La calidad de la atención en salud no debería estar relacionada con el dinero que se posee

El “mal” de la ciudad es un monstruo de 3 cabezas: egoísmo, ambición y deshonestidad. Soy campesino y fui a un especialista de diabetes en la ciudad. Él me decía que tenía problemas de hígado, riñón y me mandaba muchos exámenes, pero no me curaba el problema del pie. Pasó un mes y mis dedos se pusieron negros; gasté $ 3.000. Al verme sin recursos y sin mejoría fui al hospital Los Ceibos del IESS, donde me atendieron y me curaron completamente. Pero perdí mis dedos. De haber ido al principio sería otro el cantar. Muchas personas piensan que somos una carga para la Seguridad Social, que uno no debería ser afiliado, que el Gobierno debería dejarnos morir con nuestras enfermedades. Estamos alegres con el Seguro Social Campesino porque por más que trabajemos 12 horas diarias nunca podremos pagar una operación o un tratamiento avaluado en $ 10.000, que costaría en una clínica privada. Yo como agricultor de banano aporto al Seguro Campesino $ 4, es poco, pero no podemos más. Trabajamos de 07:00 a 19:00. Mi esposa y yo ganamos lo que cultivamos, casi un sueldo básico. De lo que recibimos compramos insumos, fumigaciones y el pago a dos personas contratadas. La salud no debe ser proporcional a las ganancias. La empresa privada piensa solo en su beneficio sin importar poner en riesgo la salud de sus congéneres.

Héctor Barzola