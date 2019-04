¡La batalla por la libertad!

Esta se viene librando entre los Estados de derecho vs. los totalitarios-dictatoriales-delincuenciales que quieren imponer un nuevo coloniaje mundial, para lo cual se volcaron al tan criticado “capitalismo-privado”, China es megafábrica industrial, tecnológica y militar del mundo. Putin con armas hipersónicas, Xi Jinping y el títere-tiranorex-Castro no quieren perder la nueva-matriz-de-esclavitud-ideológica para América: Cubazuela (Venezuela) donde imponen comunismo mísero y criminal del siglo XX con maquillado SSXXI. ¡Ojalá el 6 de abril llegue la libertad a Venezuela y la Amaruka! ¿Antes, si detienen a Guaidó? Hay militares rusos, chinos y cubanos; mercenarios árabes y otros, guerrilleros, paramilitares, milicias y delincuentes listos al asalto del pueblo con su única arma, herencia de Bolívar: ¡Grito por la libertad y la democracia! AMLO defiende y calla el genocidio y holocausto venezolano, nicaragüense, etc.; con una ideología que empobreció, encarceló, torturó y mató a cientos de millones de personas en el mundo. A liberar a Cuba de la tiranía de 60 años, a Nicaragua, Bolivia y Ecuador, donde siguen en el poder con remedo de elecciones, sin Estado de derecho, con corrupción, y con la justicia y la Asamblea a sus pies. El Aromo ha sido pista para “narcoavionetas” y nos costó $ 1.503 millones. Libre Venezuela, millones regresarán a su patria. Es penoso que varios robolucionarios-narcocriminales gozarán del “impune-asilo”.

Juan C. Cobo