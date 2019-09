La ATM y las contravenciones

Sorprende que la ATM esté tramitando juicios coactivos por contravenciones de tránsito que no se han notificado en debida forma a los destinatarios, conforme a normas constitucionales y legales del debido proceso, como ha sucedido con juicio N°. 172564-2019, que con base en una supuesta contravención que no fue citada al presunto infractor, se ha iniciado, presumiéndolo como autor porque aparece como propietario de un vehículo que fue transferido hace unas semanas, pero que por estar matriculado en otra provincia aún no se ha hecho cambio de titular. Se están infringiendo derechos ciudadanos al debido proceso y la presunción de inocencia, sin dar oportunidad de defensa.

Ma. Anunziatta Llerena