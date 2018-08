La amnesia del siglo XXI

Casi todos los funcionarios que están comprometidos en la corrupción durante el gobierno de Correa sufren de olvido mental, amnesia o alzhéimer. Los jueces deben recomendar fitina porque en sus declaraciones casi todos manifiestan un no sé, desconozco; si mal no recuerdo; lo único que tengo conocimiento es..., etc.

Por otro lado, sorprendieron las declaraciones, del expresidente, desde Bélgica, por no haber leído el tercer informe desaparecido, por falta de tiempo o curiosidad. Mientras que el investigador Meza, dice que entregó tres informes con su firma y fecha de presentación. Entonces apliquemos lo que dice correa: “prohibido olvidar”.

Lic. Robespierre Rivas R.