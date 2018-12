Aún en nuestro país existe un desconocimiento con relación a la acción de protección. Es un medio procesal extraordinario, subsidiario, para remediar urgentemente los derechos constitucionales violados. Es sencillo, breve y sumario; es preferente. En Ecuador para todo se emite ley, reglamento, instructivo, toda una carretera de diligencias pero nada es seguro. No es posible que el juez constitucional haya ordenado la notificación en una acción de protección desde octubre de 2018 y hasta la fecha el sujeto encargado de la diligencia no emite su razón por no tener la clave de su ordenador y el Despacho no se intriga por averiguar qué sucede.

Ab. Franklin Lituma Manzo