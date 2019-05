Solicitud enviada por el Gobierno de la provincia de Pichincha

Señor Rómulo López Sabando, con asombro y molestia hemos leído su artículo titulado “Coca Codo, Carolina Herrera y Paola Pabón” en el que se expresa: “Y, ahora, sobre la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, comunista, seguidora de Correa y Maduro, se especula si es que ha tomado dinero de los contribuyentes de la Prefectura para comprarse un vestido modelo Duchase, de Carolina Herrera, de $2.000; y que, en abusiva y arbitraria farra, ha dilapidado, en una noche, $ 130.000. Una mujer de pueblo, de izquierda y revolucionaria (¿?) pretende con dinero ajeno entrar al ‘jet set’ de la moda mundial”.

Ante esto, informamos que en el Gobierno de Pichincha no existen “contribuyentes” que aporten dinero, que el Gobierno de Pichincha no ha “dilapidado, en una noche, $130.000 en abusiva y arbitraria farra” y que la prefecta de Pichincha no se ha comprado con recursos públicos “un vestido Duchase, de Carolina Herrera, de $2.000... para entrar el “jet set” de la moda mundial”, ni con esta frívola finalidad, por lo que su artículo está fundamentado en falsedades y sin ninguna prueba de lo expresado.

Su artículo desprestigia las acciones y el buen nombre de la institución provincial y de su máxima autoridad por lo que, en estricto uso de nuestros derechos, fundamentados en la Ley Orgánica de Comunicación, art. 61.- Contenido Discriminatorio que en su parte sustancial expresa: “Para los efectos de esta Ley, se entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio de comunicación social que connote distinción, exclusión o restricción basada en razones de... ideología, filiación política... y otras que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. O se incite a la realización de actos discriminatorios o hagan apología de la discriminación” y del art. 10.- Normas deontológicas.- que manifiesta “Todas las personas naturales o jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que utilizan para difundir información y opinión: 1: Referidos a la dignidad humana:

a. Respetar la honra y reputación de las personas;

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; y,

c. Respetar la intimidad personas y familiar”.

Lcda. Érika Acosta

Directora de Gestión de Comunicación

Gobierno de la Provincia de Pichincha