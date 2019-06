“La honradez es el modo de comportarse del que cumple con su deber respetando la ley, sin beneficiarse ni beneficiar a otros irregularmente”. Santa Mariana de Jesús en el siglo XVI sentenció: “Entre los siglos XIX y XX las pasiones estallarán, habrá una corrupción de las costumbres (morales), un lujo desenfrenado que conquistará innumerables almas frívolas que se perderán. Esta pobre tierra ecuatoriana agonizará a causa de la corrupción. Los vicios de la impureza, blasfemia y sacrilegio dominarán y quien debe hablar estará en silencio”. Los corruptos, según cifras piadosas, se han llevado 80 mil millones de dólares y el Gobierno hace piruetas para llegar con el FMI a un “Acuerdo a nivel de staff” (¿?) que con otros organismos, como Banco Mundial, Interamericano de Desarrollo, CAF, Banco Europeo, Fondo Latinoamericano y Agencia Francesa de Desarrollo, nos prestarán 10 mil millones. Con ese préstamo, según el ministro de Finanzas: “abrimos las puertas a un mejor futuro para todos” y trabajaremos con ‘socios estratégicos’ y no con ‘prestamistas’ como decía Correa. Con los 80 mil millones robados no pediríamos limosnas a nadie, no hubiéramos asaltado al Banco Central, $10.000 IESS $18.000, municipios, consejos provinciales, fondos privados y a 16 millones de ecuatorianos. Definitivamente, hay que gobernar con gente honrada, solamente eso; así de simple.

Dr. Carlos Mosquera B.