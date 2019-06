Justicia para la viuda del general

Me parece justo que instituciones trascendentales del país hayan entregado reconocimientos a la viuda del Gral. Jorge Gabela por la lucha emprendida alrededor de una década para que se determine responsabilidades y condene a los autores intelectuales del presunto crimen de Estado cometido contra su esposo, por haberse opuesto tenazmente a la compra de 7 helicópteros Dhruv porque comprobó que no cumplían con las suficientes garantías para prestar un adecuado servicio. Ello quedó demostrado con la caída de 4 de esas aeronaves durante ejercicios de rutina que provocaron la muerte de militares. Sin embargo, la justicia para la compatriota Patricia Ochoa debe llegar pronto, no solo porque se quitó la vida a un ciudadano inocente -como fue el excomandante de la FAE Jorge Gabela- simulando un asalto para que no se descubra la verdadera motivación del asesinato, sino también por todos los vejámenes, insultos y humillaciones que pasó en el régimen anterior la viuda del general por exigir el esclarecimiento del crimen, hasta que se conformó la comisión de investigación de la Asamblea que, con intervención del perito argentino -contratado especialmente para el efecto- y las pruebas encontradas llegó a la conclusión de que había ocurrido un supuesto crimen de Estado. En manos de la fiscal Diana Salazar reposa la esperanza de Patricia Ochoa para que finalmente se haga justicia en este penoso caso, que ojalá no vuelva a ocurrir en ningún gobierno de Ecuador.

Jhonny Muñoz Lima