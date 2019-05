Julio César Trujillo, desde joven luchó y combatió la corrupción

Envejeció de la forma más joven posible; se le arrugó la piel, pero no el cerebro para luchar contra los grandes atracos de gobernantes e instituciones corruptos. Para él su larga vida de 88 años fue un combate, lo cual quiere decir que fue un hombre; lo identifica la frase de Malraux: “El hombre es su obra”. Como diputado, políticos severos como Carlos J. Arosemena Monroy trataron de amedrentarlo y ridiculizarlo en el Congreso con el calificativo de ‘Gallo hervido’, ‘Barbón sin barba’... por una supuesta imprudencia, pero no se amilanó porque siempre fue un fogueado gallo de combate para defender los derechos de trabajadores, indígenas, estudiantes. Contestó con argumentos, ya que los insultos son los recursos de los que presumen, pero carecen de ellos. A difamadores contumaces, pertenecientes al movimiento político de la liebre fugitiva que reside cómodamente en Bélgica, entre quienes estaba una excandidata al Cpccs, cuyo nombre no mencionamos por salud mental, contestó firmemente como siempre: “Me podrían decir viejo, pero no ladrón”. Pues que se chanten este guante porque les calza a la medida a estos aprendices de políticos, que ni siquiera rozan el término medio de la mediocridad. Los cóndores no vuelan en banda con los cuervos.

La vida es lucha... El fogueado gallo de combate luchó contra la corrupción. Jamás lo amedrentó el riesgo porque desde joven soñó con el cambio social sustentado en la organización de las clases populares.

Lic. César Burgos Flor