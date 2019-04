Julian Assange: ¿periodista, héroe, villano o solo un ‘hacker’?

J. Assange es un periodista héroe para los 139 países-pro-socialistas que defienden al “narco-criminal-Maduro” al servicio de Rusia y China, vs. 54 países que reconocen a J. Guaidó con EE. UU. La ONU: 193-54 = 139 países que no les importa que miles mueran por falta de comida, hospitales, medicinas, luz, agua, tortura, colectivos, delincuencia, fuerza pública y dilapidación de sus recursos por Rusia, China, Turquía, Cuba, etc. Choque de Estados dictatoriales o pseudodemocracias, vs. Estados de derecho de América, Europa y pocos de Oriente y Asia. JA no es defensor de las libertades al publicar abusos de EE. UU. y callar los de Rusia, China, Maduro, Correa, etc. ¿Por qué no ingresó a la embajada de Venezuela, Cuba o Irán? Habría sido un claro servicio a Putin y eligieron al dictador-bananero con ínfulas mundiales, lo mismo que Espinosa. JA es un ‘hacker’ que pisoteó la soberanía del Ecuador con Correa, cometió delitos en las elecciones 2016 gringas y 2017 en Ecuador, brexit, Cataluña..., ¿y con Patiño subvierte contra Moreno a pedido de Correa? Nos dijo “país insignificante”, la embajada fue chongo de fiestas y bunker de la Trama Rusa. La nacionalización y rango-diplomático para sacarlo a Rusia fue ilegal y folclórica con la Espinosa.

El dictador Mashi con descaro e impunidad convirtió la Cancillería en sucursal del SSXXI delictivo, criminal y enemigo de las democracias.

Juan Cobos R.