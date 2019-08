Nuevamente quiero felicitar a Francisco Huerta Montalvo, columnista de Diario Expreso (20 de agosto del 2019), por su decidido apoyo a los “Jubilados sin júbilo”, como ya los llamó y anota: que si bien el actual Gobierno ha cumplido acorde a sus alcances con este problema, también es verdad que siguen faltando recursos, o sea a los jubilados de la Universidad de Guayaquil, totalmente impagos. La plata del IESS es sagrada y se ha esfumado no tan misteriosamente.

Faltan los jubilados de la Universidad de Guayaquil que por ser autónoma y estar regida por inocuos y duras intervenciones del CES, no solo no pagan a los viejos jubilados, sino que les han quitado o robado un incentivo complementario dispuesto por ley y que se venía pagando. Ninguna autoridad ha explicado esta omisión y solo guardan un silencio cómplice, ilegal y represivo. El CES y la Contraloría deben tomar cartas en este asunto pues la universidad no es un Estado dentro de otro y no cabe pensar como la frase histórica: “último día del despotismo, primero de lo mismo”.

Dr. Héctor Cisneros Arias