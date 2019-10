Profesores jubilados impagos

Al Señor Yánez que se autonómino dirigente de los profesores jubilados y que firmó el acta de que terminaba la huelga de hambre del maestro: hemos sido traicionados. Los mayores de 70 años, enfermos catastróficos y jubilados por discapacidad recibirían dinero en efectivo, lo cual no se ha cumplido. Lo más grave es que existen casos que no aparecen en los listados y van a ser perjudicados totalmente, ya que no recibirán ni un valor económico. Esta situación es injustificable, se debe señalar como culpables de la promesa que no tuvo cumplimiento al gobierno, al IESS y al gobierno anterior. La sociedad los ha censurado. La mayoría de los jubilados no hemos recibido dinero alguno.

Lic. Ricardo Ordóñez Jaramillo