16 meses suspendido el sistema de gestión minera que administra Arcom

La Agencia de Regulación y Control Minero a través de su directora ejecutiva, Ab. Cristina Silva Cadmen, mediante resolución N°. 001-de Arcom-2018 emitida el 24 de enero del 2018 dispuso: aprobar el cierre temporal del catastro minero nacional que administra la Agencia de Regulación y Control Minero, para el otorgamiento de concesiones mineras en los regímenes de minería artesanal, pequeña minería, mediana minería y minería a gran escala.

Por otra parte, según consulta absuelta por la Dirección Nacional de Arcom de fecha 08 de febrero de 2018, dicha entidad le hace conocer lo siguiente al GAD Municipal del cantón Naranjal, provincia del Guayas (consultante), en los términos siguientes: “En el memorando N° Arcom-CGRCM-2018-0102-ME, de fecha 30 de enero del 2018, se comunica que los trámites que continúan su flujo normal son las solicitudes de Libres Aprovechamiento y Materiales de Construcción (competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales), por lo cual el cierre temporal del catastro minero aplica para concesiones mineras de metálicos y no metálicos”; esto es, la mencionada Resolución de Arcom N°. 001-de Arcom-2018 emitida el 24 de enero del 2018 solo era y es aplicable a minería metálica y minería no metálica (según la normativa legal vigente, la minería se divide en a) minería metálica, b) minería no metálica, y c) minería de materiales de construcción.

Dicha medida de cierre del catastro minero nacional en materiales de construcción constituye una clara intromisión de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) en el cumplimiento de las actividades de otorgamiento de concesiones mineras que son según mandato constitucional (art. 264 numeral 12), mandato de ley (art. 142 de la ley de mi

Ing. Eduardo Andrés Yaguar García