Sobre Intoxicación masiva por ingesta de alimentos elaborados con pollo

Dicen que “la moda no incomoda” pero cuando hablamos de intoxicaciones masivas es otra historia, así lo demuestran los 500 casos registrados por ingesta de alimentos elaborados con pollos en diferentes actividades en los cantones Guano y Centinela de Cóndor.

Estos hechos deben investigarse no solo para determinar responsabilidades sino también para descartar la posibilidad de la existencia de enfermedad a nivel nacional en dichos animales. Estas experiencias negativas son oportunidades para que las autoridades correspondientes trabajen en equipo y no por cuerdas separadas, evitando así mayor calamidad.

Vale resaltar que, las autoridades seccionales recientemente se posesionaron por lo cual el desarrollo de sus actividades debe marcar la diferencia desde el inicio hasta el final y en todos los sentidos, caso contrario sus propios gestores, desde el arranque, restan confianza a la institución.

Los GAD deben ofrecer calidad no solo en obras y servicios sino también en la alimentación ofrecida a la ciudadanía, entendiéndose que no se exige menú de mantel largo que sirva como excusa para abuso de los recursos, pero sí alimentos que no causen trastornos de salud.

Carlos Cordovez de la Gasca