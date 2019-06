Interpretación literal de las leyes

Los que estudian Derecho siempre se refieren a la descripción del contenido de la ley como -interpretación literal- y siempre habrá los que siendo parte querrán interpretar la ley de acuerdo a su formación social, aunque sin meditar en que al hacerlo son juez y parte, lo que disminuye su calidad de interpretación. Han transcurrido muchos años en la polémica de calificar a la unión de parejas igualitarias, transformando la gramática, y para que eso se produzca, irreverentemente suponen que el resto de los no estudiados o educados están de acuerdo con sus proyecciones de interpretaciones constitucionales, como si aquellas fueren el basamento para cambiar la Gramática española (castellano). No se trata de reclamar derechos humanos, sino de llamar al pan, pan y al vino, vino. Me referiré a cierto diálogo con el que un mentor les tomaba el pelo a algunos estudiantes de leyes, con la pregunta: ¿es lo mismo justo que correcto? Y siempre oí que la respuesta era coincidente con la descripción de Justicia, y con la rectitud. Sin embargo, al aplicar términos duales, si el justo se lo interpreta como ajustado y lo correcto como rectitud de proceder, se producía la doble interpretación de que no es lo mismo que algo entre ajustado, y que esa forma no era la correcta. El ejemplo al que me refiero es al del zapato, que entra ajustado y que en resumen expone que entra justo, pero no es correcto. Creo conveniente solicitar respetuosamente a los involucrados en este nudo gordiano, que se refieran a la interpretación literal. En lugar de menoscabar la verdadera descripción literal del termino casar, que en la extensión de ese término se denomine a la unión de parejas del mismo sexo: casamiento igualitario, pero, NO matrimonio, porque no lo es, y literalmente, contraviene las costumbres de la mayoría de ecuatorianos legalmente casados. En lo que respecta a la vulneración del art. 67 de la Constitución, entra en el campo del desacato a la ley, o asumir funciones para las que no están investidos por parte de quienes le cambian el concepto literal.

Ing. Salvador C. Loffredo Autherman