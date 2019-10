Disciplina de los indígenas

Es muy preocupante que en la zona agrícola del Litoral no exista unidad de los agricultores sembradores; cada cual anda por caminos diferentes y con ello no lograrán nada por los intereses de ellos, como son créditos a largo plazo y a bajo interés, adquisición de semillas de buena calidad, instrumentos de labranza, etc.

En todas las emisoras hay hora radial del campesinado en horas de la madrugada y cada cual anda por caminos separados. Por ejemplo, en la emisora Radio Morena existen tres directores que hablan de la agricultura : el Ing. Espín, mi amigo el milagreño ingeniero Bustamante, y el ingeniero Gavilanes.

Lo único bueno para mi criterio que demostraron los indígenas es la unión y disciplina, es por ello que consiguieron lo que habían planificado, pero les faltó organización para cuidar que no se introduzcan persona ajenas al grupo y de ello se valieron los correístas para destrozar más que todo Quito.

Vuelvo a insistir: la única manera de salir de la crisis es la agricultura, porque nuestro producto es de primera calidad y es por ello que otro países nos lo piden. Esperemos que se unan por el bien del país.

Gualberto Arias