Inculcar buenas costumbres a niños y jóvenes en todo tiempo

Actualmente parece que las buenas costumbres se están perdiendo. Por ej.: cuando se ingresa a algún lugar se debe decir “buenos días”, pero ahora hay muchos adolescentes que no lo hacen; simplemente ingresan y ya. Es preocupante, ya que ellos en un futuro tendrán que conseguir trabajo y con esta actitud desde jóvenes lo más seguro es que no duren mucho en el puesto o que cuando sean padres estos detalles sus hijos lo vayan a replicar y el círculo se repita. El no saludar se considera falta de respeto; es decir; no te saludo porque no estamos al mismo nivel o eres irrelevante. Estos detalles pueden perjudicar no ahora, pero más adelante sí.

En 1964 se transmitió la serie Daniel Boone, en la que vimos los diversos casos que Daniel debió resolver junto a su amigo Mingo y también cómo es la relación familiar entre Daniel, su esposa Rebecca y su hijo Israel. Menciono esta serie por lo siguiente: nos damos cuenta de que en la casa se cumplen varias normas de convivencia como el respeto, obedecer a los mayores y que es posible la amistad entre personas de diferente etnia; claro, esto último hace referencia al contexto que se vivió.

Nos damos cuenta de que sí es posible vivir en un buen ambiente si existe respeto; el decir buenos días no quita mucho tiempo. Es bueno practicarlo.

Carlos Cordovez de la Gasca