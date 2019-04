Increíble lo de Venezuela

Se necesita tener una alta dosis de paciencia, sentido común, contar hasta diez, para poder asimilar y digerir las noticias que nos llegan diariamente de la gente que todavía vive en Venezuela. No es posible aceptar que uno de los países más ricos del continente haya caído en las garras del chavismo y del madurismo. No puede ser que la gente se siga muriendo de hambre, que la gente se pelee por un balde de agua, que se mueran en hospitales niños y ancianos porque no hay energía eléctrica para atender a pacientes que requieren estar conectados a aparatos respiratorios por causa de apagones diarios. El mundo mira con asombro cómo se mantiene en el poder el genocida de Maduro.

Roberto Flores Torres