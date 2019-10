Incendios en clínicas de rehabilitación clandestinas

Muchas clínicas de rehabilitación privadas -incluso públicas- de personas con problema de drogadicción que operan en Guayaquil, no cuenten con permisos legales de funcionamiento por los exigentes requisitos y elevadas inversiones que se deben hacer para poder prestar este tipo de servicio, que tiene bastante demanda en la actualidad por la considerable cantidad de adolescentes, en especial de sectores marginales, que se han vuelto adictos a la heroína (H) y que son llevados por padres o parientes a estos lugares para combatir sus males. Los incendios en estos centros han cobrado la vida de 28 jóvenes y fueron provocados por las propias víctimas, quizás para escapar porque recibían maltrato o por no soportar el encierro. Es inaudito e inconcebible que sus administradores o personas encargadas no hayan abierto las puertas a los pacientes en cuanto comenzaron los flagelos para evitar que mueran asfixiados o incinerados. Las autoridades deberían investigar a fondo estos establecimientos y clausurarlos cuando no presten garantías y se compruebe que los drogadictos no son tratados dignidad, cuidado y atención especializada.

Lic. Jhonny Muñoz