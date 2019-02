Importancia de las redes sociales en tiempos de elecciones

Con la aparición de las redes sociales se pueden realizar muchas cosas; ya sea promocionar un producto, opinar sobre algún tema, conseguir amistades, estar informado sobre lo que sucede a nivel nacional o mundial. La pregunta sería: ¿las redes sociales se pueden usar para desprestigiar?

Lo estamos viendo ahora; estamos cerca de las elecciones seccionales 2019. Hay personas que opinan de forma destructiva sobre los candidatos de los diferentes partidos políticos, indicando que no han hecho obras, que son dos caras, etc. Y esto genera que al momento de leer estos juicios de valor, los votantes estén dudando si dan o no el voto a “X” candidato. Vale recalcar que estas opiniones o imágenes están desde antes de que se inicie la campaña, pero ahora están aumentando.

Hay que estar conscientes de que existen algunos tipos de verdades: la verdad, mi verdad y la que los demás decidan creer. Por cierto las ‘fan pages’ (páginas de seguidores) de varios candidatos siempre se están actualizando con fotos, entrevistas, etc. Sin embargo no revisan los comentarios negativos o vulgares que algunos escriben en dichas páginas, nadie está pendiente ¿Por qué? Será que no les prestan atención o simplemente les da igual, ya que como se dice “el voto se gana en las calles”. De vez en cuando es necesario revisarlas; no quita mucho tiempo, después de todo el 24 de marzo se conocerá la verdad.

Tnlgo. Carlos Cordovez de la Gasca