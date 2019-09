La mano que mece la cuna es la que gobernará el mundo, es una frase del poema Lo que gobierna al mundo, escrito en 1865 por William Ross Wallace. Este poema elogia la labor insustituible de la mujer como madre, la cual hoy está dejándose de lado bajo el manto de mil excusas, y en ocasiones su comportamiento está sometido a la adicción tecnológica. Vale recordar que existe literatura infantil que señala la no conveniencia de aceptar comida, dulces, etc., de manos de desconocidos. Tal vez la poca práctica de los padres de familia de la actualidad para contar cuentos a los hijos a la hora de dormir, desperdicia esta oportunidad muy valiosa para: a) estrechar lazos de comunicación entre padres e hijos, b) incentivar el amor a la lectura a temprana edad y c) aprender mensajes en hechos cotidianos. El 16-ago-2019, cinco niñas estudiantes del cantón Jaramijó fueron hospitalizadas por comer grosella con escopolamina brindadas por un desconocido; las menores confundieron el polvo blanco de la droga con sal. Afortunadamente ninguna fue raptada. Hechos como este son gestores a gritos de construcción de diálogo en familia y de incentivar la práctica del razonamiento en el día a día.

Ing. Isabel de Cordovez