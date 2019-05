Realidad sobre los informales

En edición del 5-mayo-2019 se enfoca el problema de la informalidad laboral; diversos ejecutivos empresariales no lo enfilan adecuadamente. Todo el que compra un producto para venderlo con utilidad es empresario, inconforme con lo que podría recibir en un empleo formal. Un empleado con salario base de $385 recibe $346 al mes tras la retención del IESS. En transporte mínimo $10, arriendo barato $100, almuerzo $2,50 diario. Esto le deja para comer, vestir, educar y demás a su familia $181, es decir $8,25 diarios. Ese informal, vendiendo naranjada, agua helada, gafas, juguetes novedosos, etc., tiene un ingreso superior al salario base neto. La enfermedad no está en las sábanas.

Gustavo Echeverría